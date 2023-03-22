Ушел из жизни экс-глава ЦИК Владимир Чуров

О смерти бывшего главы Центризбиркома России стало известно 22 марта. Информацию об этом подтвердил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Неделю назад Чуров перенес операцию после обширного инфаркта. Ему исполнилось 70 лет 17 марта.

Владимир Чуров в 2003 году был депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2007 году он перешел на работу в Центризбирком, став его председателем. В 2016 году он ушел с этого поста, пишет «Ведомости».

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