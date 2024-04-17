Ушаковцы вышли в финальную часть проекта «Стажер Минобрнауки России»

Будущие юристы Варвара Власова и Алексей Олюнин с 12 по 13 апреля, в Москве, принимали участие в деловой игре «Кадровая лаборатория», ставшей завершающим этапом отбора участников для проекта.

В качестве главного задания, ребятам нужно было внести предложения по итогам послания президента России Федеральному Собранию. Если говорить об основных стимулах для всех участников, то авторы лучших идей смогут пройти стажировку в Министерстве образования и науки под руководством опытных наставников, а наиболее способные и перспективные даже попадут в кадровый резерв.

Всего на участие в проекте было подано 2 тыс. 155 заявок. В финальном этапе соревновались 153 студента, среди них и два курсанта Ушаковки — Варвара Власова и Алексей Олюнин. В итоге, из 153 участников определят лишь 50 победителей.

Варвара Власова, курсант ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова:

«Сама игра проходила 12 апреля, мы с Алексеем работали в разных группах, в каждую входило по 15 человек, здесь жюри оценивало командную работу. Кстати, команда в которой был Лёша в результате победила. На следующий день нам предстояло выполнить тест из 30 вопросов (за 30 минут), результаты пока не известны. Поэтому ждем. За нами наблюдали преподаватели, победители прошлого года. В моей команде, например, капитаном был парень, который учится в ординатуре в мединституте, также участвовал студент МГУ. Хотелось бы отметить, мы выглядели достойно, знаний, полученных в нашем университете, хватило».

Напомним, проект «Стажер Минобрнауки России» впервые стартовал в 2023 году, в нем приняли участие более 1 тыс. 800 студентов. Победители прошлого сезона продолжили работу в Минобрнауки России и подведомственных организациях.