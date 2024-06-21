Ушаковцы вышли в финал Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»

Ушаковцы Константин Волков и Юлия Епифанова вышли в финал VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» в направлении «Транспорт». После подведения итогов конкурса, Константин набрал 92 балла и стал бронзовым медалистом этого престижного состязания.

Отборочный тур четверокурсники направления подготовки «Технологии транспортных процессов» Константин Волков и Юлия Епифанова прошли еще в ноябре-декабре 2023 года. Набрав максимальное количество баллов, ребята оказались в финале. Он состоялся в апреле в Ростове-на-Дону. Если при отборе участникам предлагались больше теоретические задания, то в финале, упор был сделан на математику, понимание транспортных отраслей и процессов, знание ГОСТов.

Итоги VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» подвели только в июне, для ушаковцев они оказались победными. Юлия стала призером, набрав 77 баллов, а вот у Константина Волкова 92 балла. Он – бронзовый медалист!

По словам ребят, эти успехи были бы невозможны без поддержки научного руководителя, кандидата технических наук, доцента кафедры «Технология транспортных процессов и управление на водном транспорте» Дениса Стрельникова и помощи доцента той же кафедры, кандидата экономических наук Кирилла Искандарова. Отдельное спасибо, победители говорят и однокурснику Владиславу Дирею, отборочный тур они прошли благодаря именно его усилиям.

Напомним, что в прошлом году курсант Ушаковки Виктор Сахнов стал золотым медалистом Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» в направлении «Транспорт». Он набрал наибольшее количество баллов, справившись с главным заданием от РЖД.

Всероссийская олимпиады студентов «Я – профессионал» проводится при поддержке платформы «Россия – страна возможностей» уже в седьмой раз. Среди наград не только непосредственно диплом медалиста, но и денежная премия. Мало того, можно выбрать стажировку в одной из 500 крупнейших компаний России, партнеров Олимпиады. Кроме того, диплом позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны.

Многие курсанты проявляют интерес к науке с первых лет обучения в университете, становясь впоследствии преподавателями вуза и получая учёные степени. Для привлечения молодёжи в науку успешно работает Совет молодых учёных. Всего действует 12 научных обществ во всех структура университета. На этот год сформированы четкие научные цели, к выполнению которых стремится каждое сообщество, например: