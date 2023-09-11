Ушаковцы в очередной раз «перелистнули» Каменный календарь

Теперь на сопке Безымянная можно разглядеть число 80. Именно столько лет прошло с момента освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

Экспедиция к народному памятнику в этом году продолжалась в течении двух суток. Курсанты, выпускники и сотрудники вуза взяли на себя всю самую тяжелую работу по перекладке календаря. Основной костяк, это уже ставшая в университете знаменитой 6 рота, будущие судоводители. Второй год подряд ребята вместе с руководителем Центра патриотического воспитания Ушаковки Иваном Сидоровым отправляются в горы. Даже девиз себе знаменитый выбрали: «нас мало, но мы в тельняшках!» В этом году к ним присоединились и ребята из Херсонской государственной морской академии. Все тяготы подъема выдержали стойко, а потом еще на себе перетаскали гору камней для новых цифр календаря.

Иван Сидоров, руководитель Центра патриотического воспитания Ушаковки: «Хотелось бы сказать огромное спасибо многим и многим поколениям курсантов, которые последние 20 лет так трепетно и преданно берегут для города-героя эту традицию, берегут Каменный календарь! Только их усилиями, при активной поддержке вуза, мы и «листаем календарь».

Кроме того, в честь юбилейной даты — 80 лет со дня освобождения города, сотрудники Института повышения квалификации Ушаковки в составе новороссийского клуба военно-исторической реконструкции «Малоземелец» организовали «бой», хотя бы отчасти воссоздав ту далекую героическую эпоху. Зрителями этого сражения стали не только ушаковцы, сотрудники вуза и выпускники, но и новороссийские школьники.

На вершину Безымянной ушаковцы подняли и красные гвоздики, чтобы возложить к братской могиле, где покоятся 64 павших советских воина. В списке погибших здесь значится и имя талантливого молодого поэта Павла Когана. Много лет назад усилиями руководства вуза провели реконструкцию этой могилы и теперь курсанты поддерживают в порядке захоронение.