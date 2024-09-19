Ушаковцы продвинули свой образовательный проект и презентовали его в «Артеке»

В нем приняли участие более 700 ребят из 50 регионов России.

Зимой 2024 года курсанты Транспортного колледжа Ушаковки придумали проект, главная задача которого в необычном формате познакомить молодежь с культурой, традициями, достижениями и перспективами развития стран, входящих в BRICS, тем более что в этом году наша страна является председателем крупнейшего межгосударственного объединения.

Активисты студсовета и «Движения первых» университета опробовали инициативу на базе родного вуза. Дальше проект поддержало Новороссийское отделение Русского географического общества. Тогда курсанты предложили «Шагнуть за горизонт» новороссийским школьникам, затем ушаковцев пригласили во Всероссийский детский центр «Смена», где проект был представлен уже большей аудитории.

В этот раз в познавательной игре «Шагни за горизонт» приняли участие 730 ребят из профильной смены Русского географического общества и других артековских направлений.

Переходя от станции к станции, ребята смогли совершить путешествие в Индию, Китай, Эфиопию и другие страны-члены BRICS. Для участников подготовили мастер-классы, загадки, ребусы, презентации и даже танцы. Они познакомились с традициями и культурными особенностями разных стран.

По словам руководителя проекта курсанта Иларии Астапковой, проводить игру для артековцев было одним удовольствием. Особенно им понравилось собирать спилс-карты, – одной из команд удалось «собрать» Бразилию меньше чем за минуту!

Уже в октябре образовательный проект шагнет в «Орленок», там будет проходить очередная смена Русского географического общества «Мир открытий».