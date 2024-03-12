Ушаковцы приняли участие в Международном фестивале молодежи в Сириусе

Делегация Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова с 1 по 7 марта приняла участие во ВФМ – 2024. Курсанты и преподаватели привезли из Сочи массу ярких, незабываемых впечатлений, новые перспективные проекты и наработки, касающиеся дальнейшего сотрудничества.

Всемирный Фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Делегация Ушаковки была весьма представительной: декан ФЭВТиСВ, доктор технических наук, профессор Анатолий Попов, доцент кафедры «Судовождение», кандидат технических наук Ярослав Бурылин, четверокурсник ФЭВТиСВ Георгий Мумладзе, курсант Судомеханического факультета, лидер студенческого самоуправления Сергей Бакши, будущие юристы Варвара Власова и Герберт Алексанян, курсант Транспортного колледжа Сергей Романов.

В рамках ВФМ – 2024 было организовано технологическое пространство International Technology Hub, реализованное на платформе Международного технологического фестиваля «От Винта!». Команда вуза традиционно принимает участие в этом состязании.

На фестивале молодые ученые университета под руководством наставников представляли проект «Морское автономное надводное судно, управляемое посредством VR очков». Идеей уже заинтересовались российские и зарубежные партнеры. Прошли встречи с представителями Кубанского научного фонда и госкорпорации «Ростех», которые обсудили перспективы индустриального партнерства с Ушаковкой, состоялись встречи с представителями крупнейших вузов страны, причем, не только технических.

Ученые университета побывали на открытых лекциях, касающихся развития искусственного интеллекта. Эти встречи были организованы «Сбером» и проходили всегда при полном аншлаге.

Кроме того, лидеры студенческого самоуправления вуза наладили дружеские связи со студентами из Пекина, обменялись контактами, познакомились с актером Александром Новиковым и пригласили его принять участие в университетском проекте «Год добра».

Курсанту Института морского транспортного менеджмента экономики и права, будущему юристу Варваре Власовой удалось лично пообщаться с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой и записать небольшое видео. Мария Владимировна поинтересовалась, знает ли Варвара, какая существует связь между великим русским флотоводцем Федором Ушаковым и специальной военной операцией? Дело в том, что День рождения адмирала, чьё имя носит вуз, приходится на 24 февраля, а это день начало СВО.

Делая выводы об итогах фестиваля, участники делегации Ушаковки особо отметили не только огромное количество невероятных эмоций, но и плодотворные дружеские, партнерские связи, которые удалось установить за прошедшую неделю с представителями самых различных предприятий, организаций и даже стран.