Ушаковку вновь признали лучшей образовательной организацией высшего образования

Росморречфлот определял победителей ежегодного конкурса среди организаций морского и речного транспорта за 2024 год.

По традиции итоги ежегодного конкурса «Лидер отрасли» и торжественную церемонию награждения проводят в рамках Итогового заседания Коллегии и Общественного совета при Росморречфлоте. Оно состоялось 27 марта в Москве.

Почетный вымпел и свидетельство ректору вуза, доктору технических наук, профессору Сергею Кондратьеву вручал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко. Сам конкурс проводится уже в 13 раз среди подведомственных Росморречфлоту структур, а также российских коммерческих организаций морского и речного транспорта. Его цель — популяризация достижений и повышение престижа отрасли.

Надо отметить, что Ушаковка абсолютный рекордсмен. Университет уже в 11-ый раз становится победителем. В этом году было подано 90 заявок по 16 номинациям. По каким же критериям выбирают лидеров отрасли? Их, как минимум, полсотни: эффективность университета, реализуемые основные образовательные программы, выполнение научно-исследовательской работы, трудоустройство выпускников, рост зарплат профессорско-преподавательскому составу и даже военно-патриотическое воспитание курсантов.

Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова уже который год подряд остаётся вне конкуренции по всем этим показателям!