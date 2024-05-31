Ушаковка провела первый этап «Морской зарницы — 2024»

В мероприятии 31 мая приняли участие более 150 школьников и представителей всероссийского движения «Юнармия».

Торжественное построение, вынос знамени и исполнение гимна, — все это для гостей-юнармейцев было делом вполне привычным, ведь многие по выправке и умению держать строй ничуть не уступают курсантам Морского колледжа Ушаковки, которые представляли юнфлотовское движение. Но после приветственных слов от руководства вуза и города Новороссийска, для юнармейцев началась неожиданная программа: вязание морских узлов, эстафета со спасательными кругами, вооружение пожарного рукава и работа с ним, надевание пожарного костюма на скорость и еще много вещей непривычных для людей сухопутных.

Ушаковцы-юнфлотовцы стали для школьников учителями, проводили ликбез, рассказывали о тонкостях и хитростях прохождения различных этапов. Всего их было 12 основных и 6 дополнительных, проходить последние совсем не обязательно, только если на отлично освоили все предыдущие. Время прохождения — не более 15 минут на команду. За этот срок нужно было освоить мастер-класс, потренироваться и выполнить задание на скорость.

Надо сказать, что мероприятие затянулось, потому как юнармейцы никак не хотели покидать очередную станцию пока не освоят хотя бы несколько морских узлов или не смогут быстрее всех надеть гидрокостюм, особенно старались совсем маленькие участники зарницы. Подавляющее большинство ребят впервые пробовали освоить даже такие элементарные вещи, как забрасывание спасательного круга на дальность и меткость.

По завершении первого этапа «Морской зарницы» будут сформированы команды. На базе Ушаковки они продолжат обучение и совершенствование полученных навыков. Курсанты Морского колледжа, из состава Юнфлота вуза, будут им активно в этом помогать, возьмут шефство, чтобы уже в сентябре ребята-юнармейцы смогли принять участие в финальном этапе, где и определится победитель.

Кроме того, в июне Ушаковка представит этот проект во Всероссийском детском центре «Орленок» и, возможно, орлята тоже примут участие в этих увлекательных морских состязаниях уже в сентябре.