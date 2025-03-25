Ушаковка приняла участие в конкурсе от Администрации морских портов

В Новороссийске и Ростове-на-Дону 20 и 21 марта состоялся первый региональный конкурс профессионального мастерства на приз Администраций морских портов при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта

Чемпионаты прошли в Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и ростовском филиале вуза, — Институте водного транспорта имени Г. Я. Седова.

В Ушаковке на победу претендовали три команды: «Судоводители», «Судомеханики» и «Электромеханики». Борьба выдалась по-настоящему напряженной. Курсантам необходимо было на время надеть гидрокостюм, осуществить эвакуацию в спасательный плот «по сухому», то есть по веревочному трапу, и «по мокрому», прыгая в бассейн. Затем они преодолевали дистанцию и с помощью весел, и с помощью, так называемого, «мокрого якоря».

В качестве судей выступили преподаватели вуза и представители Администрации морских портов Черного моря. Критерием оценок выступала не только скорость, но и качество выполнения нормативов. Например, лучший результат в надевании гидрокостюмов продемонстрировали «Судоводители» — 1 минута 15 секунд.

В итоге, в Новороссийске победителем первого Регионального конкурса профессионального мастерства на приз Администрации морских портов Черного моря стала команда «Судоводители», которая набрала в общей сложности 42 балла. На втором месте — «Электромеханики» с 40 баллами, а третье место, и 34 балла, у «Судомехаников».

В Институте водного транспорта имени Г. Я. Седова торжественное открытие конкурса профессионального мастерства провели в актовом зале. Здесь прошла процедура регистрации и жеребьевка команд института. В конкурсе приняли участие 4 команды по 5 человек. Ребята соревновались в части морской теории. За первые места победителям были вручены переходящие кубки Администрации морских портов Азовского моря и Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. Всем участникам вручили сертификаты и памятные значки.

Что же касается главного итога, то по мнению судий, соревнования продемонстрировали, что ребята готовы к той ответственности за судно и экипаж, которая ляжет на их плечи в скором будущем.