Ушаковка — #МЫВМЕСТЕ!

Миллион рублей собрал коллектив Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова для помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Офицеры Ушаковки передали средства администрации города-героя и представителям общественности, которые и организовывают доставку гуманитарной помощи в зону СВО.

Мы — вместе! Этот лозунг ушаковцы поддерживают с первых дней начала спецоперации, причем, и курсанты, и коллектив вуза. В городе-герое дислоцируется легендарная 7-ая гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия и многие из офицеров-наставников университета сами служили в рядах прославленной части, которой все так гордятся в Новороссийске. Поэтому, передавая средства, ветераны вооруженных сил обратились с просьбой, необходимую помощь, по возможности, сделать адресной, чтоб ее получили именно десантники.

Глава города Андрей Кравченко пообещал поручение выполнить. Более того, заверил, что десантники обязательно передадут весточку домой. Видеообращения, на которых бойцы благодарят земляков, самые долгожданные публикации в лентах новороссийских соцсетей.

Курсанты Ушаковки не отстают от сотрудников и преподавателей вуза и даже подают пример. Уже больше года на базе Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова работает штаб Всероссийского общественного движения добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Ребята, называющие себя транспортными волонтерами, организовали по всему городу пункты сбора гуманитарки, и постоянно отправляют все самое необходимое и жителям Донбасса, и новороссийским десантникам. Всего более 2,5 тыс. т гуманитарной помощи за это время ушаковцы отправили в зону СВО. Кроме того, курсанты помогали в работе резервных стоянок для водителей, которые ожидают очереди на Керченскую переправу.

Стали традиционными и субботники в военном госпитале, концерты для раненных и медперсонала, помощь семьям мобилизованных.

«Важно, что наши ребята уже полтора года продолжают эту работу и останавливаться не собираются. Сейчас вот, организовывают сбор книг для школ и библиотек Донбасса. А еще, курсанты вуза и колледжей придумали и реализовали проект «Наши герои», в котором рассказывают о Героях нашего времени, военнослужащих, вызывающих у них невероятное уважение, восхищение и чувство гордости», — рассказывает проректор университета Сергей Панченко.

Любовь к своей малой и большой Родине, уважение к ее традициям, помощь тем, кто оказался в беде, для всех в университете, расположенном в городе-герое, это ключевая тема. Ушаковцы здесь выделяются, своей гражданской позицией, своими делами по отношению к стране и живущим здесь людям.