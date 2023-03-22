Ушаковка доложила о ходе строительства нового суперсовременного Технопарка

По оценкам специалистов, реализация проекта идет с существенным опережением графика. На данный момент завершено строительство первого этажа здания, начат второй.

Заказчиком объекта выступает государственная организация ФКУ «Ространсмодернизация». Об уровне компании говорит тот факт, что она занимается реализацией крупнейших проектов развития транспортной инфраструктуры по всей стране, возводит и модернизирует масштабные объекты — от шлюзов и каналов, до аэропортов и речных вокзалов.

Теперь и у вуза появилась возможность оценить качество и темпы работы строителей. Государство выделило «Ространсмодернизации» по федеральной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» около 860 млн рублей. Строительство объекта ведет генеральный подрядчик ООО «СПК «Мегапир».

«Строительство Технопарка полностью финансируется из средств федерального бюджета. Университет является идеологом проекта и будущим его «пользователем». В ходе проектирования были проработаны все детали объекта ― от архитектурного облика до оснащения современным учебным оборудованием, проработаны открытые пространства, лаборатории и аудитории для курсантов университета. При строительстве у нас есть возможность взаимодействовать с заказчиком и застройщиком, излагать свои потребности и пожелания в части принимаемых решений по самому зданию, дизайну помещений и рекреаций, оснащению и расстановке оборудования, благоустройству территории и так далее. По всем вопросам нам идут на встречу. После завершения строительства вуз получает готовый к эксплуатации объект. Сегодня мы делаем все для того, чтобы учащимся и преподавателям в будущем было удобно и комфортно обучаться и работать в Технопарке», ― рассказал проректор ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова Анастас Боран-Кешишьян.

Строительство нового корпуса уже вошло в активную стадию и движется с серьезным опережением графика. Закончены фундаментные работы и устройство свайного основания здания. На данный момент завершается строительство первого этажа, возводятся железобетонные стены и колонны второго этажа.

Технопарк ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова предназначен для обеспечения профессионального практического обучения курсантов вуза, проведения лабораторных работ, инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота.

Новый комплекс для Ушаковки — это уникальная возможность воплотить в жизнь самые передовые технологические решения. Общая площадь здания составит более 4 тыс. кв. м. Внутри корпуса планируется разместить 11 лабораторий: судомоделирования и прототипирования, альтернативных и возобновляемых источников энергии, гидропневмоавтоматики, мехатроники, электромонтажа и автоматизированных электроприводов, насосной, компрессорной техники и других. Все они будут оснащены современным учебным, информационным и телекоммуникационным оборудованием. Одновременно в трехэтажном корпусе смогут обучаться более 500 курсантов.

Реализация проекта позволит значительно повысить качество фундаментального образования в области естественно-научных дисциплин.

Кроме того, Технопарк изменит и внешний облик вуза. Все потому, что новое здание станет «лицом» Ушаковки, здесь будет располагаться главный вход в университет. Более того, Технопарк соединят с корпусом Юг переходной галереей, то есть в перспективе здесь появится целый комплекс современнейших зданий. Что касается сроков завершения строительства, то его намечено завершить в начале 2024 года.