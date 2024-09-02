Ушаковка бьёт рекорды: в этом году количество первокурсников увеличилось на 20%

Ушаковка бьёт рекорды: количество новобранцев в этом году увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Только в Транспортном колледже впервые начнут учебу 700 ребят. 2 сентября всем, кто построился на торжественную линейку, пожелали традиционных семь футов под килем и попутного ветра.

Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова предлагает 25 плавательных и береговых специальностей, 15 из которых имеют бюджетные места. Почти 560 молодых и талантливых людей в этом году имеют возможность учиться в стенах Ушаковки и ее филиалах абсолютно бесплатно! Что касается головного вуза, то здесь бакалавров – 154 человека, специалистов – 370, магистров – 34 и аспирантов – 9.

Рекордным было и число заявлений, поданных в приемную комиссию – 7 тыс. 785.

Самый высокий конкурс – 20 человек на место – отмечается в этом году на специальность «Информационные системы и технологии», конкуренция была и у электромехаников — 12 человек на место.

Минимальный проходной балл, с которым абитуриенты претендовали на зачисление в вуз, в 2024 году поднял планку. Так, для, поступающих на «Информационные системы и технологии» он составил 221 балл, против 198 в 2023 году. На втором месте в этом рейтинге специальность «Судовождение», здесь 212 баллов, в 2023 было – 189.

География проживания наших первокурсников широка: ребята приехали со всей страны, но поступить в вуз желают и граждане из Египта, Армении, Казахстана и Узбекистана.