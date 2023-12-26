Ушаковка 23 декабря эффектно завершила череду Дней открытых дверей

Морской и Транспортный колледжи, Навигацкая школа собрали в стенах вуза около 500 абитуриентов и родителей. Всего же, со 2 декабря в университете побывало более 1000 молодых людей, которым совсем скоро представит сделать один из самых важных выборов в жизни – выбор профессии.

В этот раз Ушаковка предлагала своим потенциальным абитуриентам не только оценить высокий уровень материально-технической базы и подготовки курсантов, но и три новых актуальные специальности. Две, «Информационная безопасность» и «Мехатроника и робототехника», открыли на факультете эксплуатации водного транспорта и судовождения, еще одна, «Инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов морского транспорта», появилась в Институте морского транспортного мененджмента, экономики и права.

Руководство колледжей, деканы факультетов, начальники кафедр, представители приемной комиссии, вузовской медчасти и, конечно же, курсанты, каждую субботу, в течение всего декабря, встречали абитуриентов и их родителей, подготовив презентации по каждой специальности. Преподаватели готовы были не только рассказать, но и продемонстрировать специфику будущей профессии. Например, ощутить себя криминалистом можно было легко, в желающих оставить свои отпечатки пальцев недостатка не было. Многие с интересом наблюдали, как будущие медсестры делают непрямой массаж сердца, а программисты «оживляют» робота. Кроме того, хозяева рассказывали гостям о предприятиях, на которых в перспективе могли бы работать выпускники.

Конечно, абитуриенты интересовались наличием бюджетных мест, проходными баллами, спрашивали о том, куда отправляются на практику курсанты, насколько сложно после получения диплома трудоустроиться. Интересовались тем, как ребятам учится и живется, не пожалели ли они, выбрав Ушаковку. На все вопросы курсанты отвечали достаточно подробно, старались приводить примеры и аргументы из собственного опыта. Их искренние ответы стали самой лучшей рекламой той или иной специальности и самой высокой оценкой репутации вуза.

А дальше своё слово «сказала» материально-техническая база Ушаковки, новенький корпус Юг, строящийся Технопарк, суперсовременные лаборатории и тренажерные комплексы факультетов, Береговой учебно-тренажерный центр, Морской тренажерный центр, экипажи, которые ребята содержат в идеальном порядке.

Говоря об университете в целом, вот что подчеркивали родители: «Как маму меня, прежде всего, привлекает дисциплина. Отдавая сюда ребёнка, я наперёд буду знать, что с ним все будет нормально, здесь постоянная связь с командирами, серьезная внеурочная занятость, нам это очень понравилось. Я и сама бы с удовольствием пошла сюда учиться».

Многие приходили семьями и утверждали, что уже и младшие, благодаря всему увиденному, определились, если не с будущей профессией, то с будущим вузом точно. Конечно, интерес к плавательным специальностям у абитуриентов предсказуем, здесь играют роль сразу несколько факторов: востребованность выпускников Ушаковки и высокая заработная плата в дальнейшем.

Большой интерес вызвали три новые специальности, гости спрашивали, где в дальнейшем ребята смогут проходить практику, и где трудоустроиться. Морской и Транспортный колледжи организовали не только эффектные презентации специальностей, но и впечатлили гостей концертом. Первокурсники, пополнившие в этом году вокально-инструментальный ансамбль «Морские котики», буквально зажгли зал. Начали выступление курсанты Транспортного колледжа, участницы кружка «Романтики», исполнив композицию, автором которой стал преподаватель вуза.

Словом, и курсанты, и коллектив вуза сделали всё для того, чтобы абитуриенты и их родители смогли с первых же минут погрузиться и оценить атмосферу и специфику единственного на Юге России морского вуза. А в результате общения с абитуриентами, становилось понятно, что они уже определились и твердо намерены 1 сентября 2024 года пополнить славные ряды ушаковцев.