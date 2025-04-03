Усадьба писателя Короленко под Геленджиком получила особый охранный статус

Для усадьбы писателя Владимира Короленко в Джанхоте утвердили границы территории и зоны охраны.

По словам вице-губернатора Кубани Романа Лузинова, усадьба — объект культурного наследия регионального значения, где с 1964 года располагается литературный музей писателя.

«Важно сохранить этот усадебный комплекс, имеющий как архитектурную, так и историческую ценность. Утверждение его границ территории и зон охраны способствует достижению этой цели», — сказал Лузинов.

Усадьба была построена в конце XIX — начале XX веков на участке, приобретенном братом писателя Илларионом Короленко. Сначала по чертежам Владимира Короленко возвели главный дом, затем появились флигель со смотровой площадкой, прогулочные аллеи, видовые площадки и деревянные хозяйственные постройки.

Владимир Короленко посещал эту дачу девять раз, последний визит состоялся в 1915 году. Здесь он работал над рассказами, очерками, рецензиями, воспоминаниями и публицистическими статьями, занимался рисованием и фотографией.

После революции в усадьбе размещались колония для беспризорников, база отдыха и пионерские лагеря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в Ейске определили предметы охраны для шести памятников архитектуры. Речь идет о двух домах купца Афанасия Пишкова и двух жилых домах Луценко, здании ейской мещанской управы и доме протоиерея Иоанна Гливенко.

Подпишись, здесь всегда интересно.