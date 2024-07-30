Уроженец Кубани Алексей Миранчук продолжит карьеру в американской «Атланте»

О трансфере российского полузащитника стало официально известно днем 30 июля.

Теперь Алексей Миранчук будет выступать за команду «Атланта», выступающую в чемпионате США — MLS. Последние несколько лет он провел в чемпионате Италии, выступая за «Аталанту» и «Торино».

«Официально. Леша отправился покорять MLS к другим звездам футбола», — говорится в Telegram-канале сборной России по футболу.

По предварительной информации, за переход Миранчука руководство «Атланты» заплатит коллегам из «Аталанты» около 15 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории чемпионата США.

Алексей Миранчук родился в Славянске-на-Кубани в 1995 году. Заниматься футболом начинал в местной команде «Олимп» под руководством тренера Александра Воронкова. Профессиональную карьеру начинал в московском «Локомотиве».

Читайте также: Алексей Миранчук в составе «Аталанты» завоевал кубок Лиги Европы. Финальный матч футбольной Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и немецким «Байером» прошел вечером 22 мая в Дублине.