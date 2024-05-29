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Уроженец Краснодарского края стал кандидатом в космонавты-испытатели

Политика
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Уроженец Краснодарского края стал кандидатом в космонавты-испытатели
Уроженец Краснодарского края стал кандидатом в космонавты-испытатели

Итоги четвертого открытого отбора в отряд космонавтов объявил накануне Роскосмос.

Одним из победителей отбора в космонавты стал 26-летний уроженец Армавира Владимир Ворожко. Ранее он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. Серова. Сейчас Ворожко проходит службу в Министерстве обороны РФ. Теперь он получит статус кандидата в космонавты-испытатели.

Среди победителей отбора в космонавты также: 28-летняя инженер-конструктор Анастасия Бурчуладзе, 31-летний морской инженер Эльчин Вахидов и 33-летний военный летчик Александр Жеребцов.

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