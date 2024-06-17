Уроженец Хакасии организовал экстремистскую ячейку в Новороссийске

Суд признал виновным 18-летнего жителя Абакана в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Согласно материалам следствия, в январе 2023 года молодой человек жил в Абакане и поддерживал деятельность запрещенной на территории РФ украинской националистической организации. Он размещал в интернете публикации, содержащие призывы к участию в деятельности данной террористической организации, а также к оказанию ей содействия и поддержки.

Кроме того, находясь в Краснодарском крае, этот же молодой человек организовал группу единомышленников-националистов, создав в Новороссийске преступное сообщество. Их целью было осуществление террористической и экстремистской деятельности.

Суд приговорил злоумышленника к четырем года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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