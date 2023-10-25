Урожай зерна в России по итогам 2023 года составит около 140 млн тонн

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время совещания с членами правительства доложил президенту Владимиру Путину об успехах отечественного агропромышленного комплекса.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что все основные показатели продовольственной безопасности страны будут достигнуты.

«Ожидаем, что по итогам года, урожай зерна у нас составит порядка 140 млн т. в чистом весе, из которых около 93 млн т. — это будет пшеница. Надеемся, это станет вторым результатом в истории нашей страны», — сказал Патрушев.

Он добавил, что такой урожай зерна сможет обеспечить в стране оптимальный баланс между внутренними потребностями и экспортом.

Патрушев отметил, что семян у аграриев в достаточном объеме. При этом постепенно увеличивается доля отечественных семян.

Дефицита ГСМ в сфере АПК удалось избежать, а цены на топливо начали снижаться. Обновить сельхозтехнику аграрии могут при помощи специальных программ, сообщает пресс-служба Правительства России.

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