Урожай фейхоа начали собирать в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 3 ноября.

Экзотическую ягоду в промышленном масштабе собирают только в Сочи.

«В субтропическом научном центре РАН создано сразу три сорта: «Сентябрьская», «Дагомысская» и «Дачная». При этом период созревания идет друг за другом, благодаря чему плоды могут оставаться доступными для жителей и гостей края почти всю осень», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Всего с начала 2023 года собрали свыше 500 тыс. т ягод и фруктов. В этом году на поддержку и развитие агропромышленного комплекса Кубани выделили 13 млрд рублей из краевых и федеральных средств в виде грантов, субсидий, а также социальных выплат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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