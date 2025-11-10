Уровень преступности в Краснодарском крае в 2025 году снизился на 15%

Губернатор Вениамин Кондратьев 10 ноября поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МВД.

Участие в торжественном мероприятии приняли начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник Управления федеральной службы безопасности РФ по краю Леонид Михайлюк, прокурор региона Сергей Табельский, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Свое поздравление коллегам направил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.



Губернатор подчеркнул, что полицейские в любое время обеспечивают безопасность и общественный порядок в городах и районах Кубани.

«Тем самым делаете Кубань привлекательным регионом для инвестиций, местом, где хочется жить. Вы добиваетесь заметных результатов в борьбе с организованной преступностью, нелегальной миграцией, противодействии экстремизму, коррупции, распространению наркотиков», — отметил глава края.

Вениамин Кондратьев добавил, что в текущем году уровень преступности в крае снизился на 15%.

«За этим показателем стоит ваша эффективная работа. В полиции во все времена служили настоящие патриоты, верные долгу и Родине. И сегодня многие из вас не раз были в командировках в зоне СВО», — сказал губернатор.

Глава региона также поблагодарил ветеранов ведомства, которые не только хранят традиции службы, но и передают знания, опыт молодым сотрудникам полиции.

«Уверен, все вместе мы продолжим работать ради благополучия края», — написал Кондратьев в Telegram.

Олег Агарков отметил, что оперативная обстановка в регионе находится под контролем кубанских органов правопорядка.

«Это стало возможным благодаря взаимодействию с другими ведомствами, законодательной и исполнительной властью региона. Уверен, что мы и дальше будем решительно реагировать на любые угрозы безопасности общества, достойно решать все поставленные задачи», — добавил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Председатель ЗСК подчеркнул, что День полиции — это возможность еще раз подчеркнуть значимость работы правоохранителей. Он отметил, что для этой службы нужен не только профессионализм, но и умение быть политиками и специалистами в области информационных технологий.

«Мы живем и работаем в одном из лучших регионов страны — край занимает третье место по численности жителей. Территория активно развивается, проводятся важные мероприятия регионального, федерального и международного уровня. Все это создает дополнительную нагрузку, но есть полная уверенность в том, что вы справитесь с любыми задачами», — сказал Юрий Бурлачко.

За образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в укрепление законности и правопорядка на Кубани награды и благодарности вручили около 50 сотрудникам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

