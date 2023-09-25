Уроки по изучению беспилотников предложили ввести в школах России

С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее предложение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Ветром отметил, что в стране наблюдается потребность в специалистах, занимающихся работой со всевозможными беспилотными летательными аппаратами.

«Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает еще в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930 годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-летчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза», — сказал автор инициативы.

По мнению общественника, изучение беспилотников в российских школах поспособствует укреплению обороноспособности страны, поможет развитию гражданских систем БПЛА и улучшению иных смежных сфер жизни.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием БПЛА. Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине», — приводит текст обращения RT.

Читайте также: ОНФ запустил приложение, в котором можно в два клика сообщить о беспилотниках.