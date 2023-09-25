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Уроки по изучению беспилотников предложили ввести в школах России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroki-po-izucheniyu-bespilotnikov-predlozhili-vvesti-v-shkolah-rossii
Уроки по изучению беспилотников предложили ввести в школах России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее предложение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Ветром отметил, что в стране наблюдается потребность в специалистах, занимающихся работой со всевозможными беспилотными летательными аппаратами.

«Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает еще в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930 годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-летчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза», — сказал автор инициативы.

По мнению общественника, изучение беспилотников в российских школах поспособствует укреплению обороноспособности страны, поможет развитию гражданских систем БПЛА и улучшению иных смежных сфер жизни.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием БПЛА. Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине», — приводит текст обращения RT.

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