Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовил финансовый маркетплейс Банки.ру. Первое место в рейтинге заняла программа Уралсиба «Готовое жилье».

Продукты в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали действующие условия (на 01.04.2025 г.) по рыночной ипотеке и отобрали наиболее выгодные с точки зрения итоговой переплаты предложения, доступные для оформления в базе финансового маркетплейса Банки.ру. В ходе исследования сравнивались условия по ипотечному кредиту со следующими параметрами: сумма кредитования – 4,3 млн. рублей, срок – 30 лет, первоначальный взнос – 1,2 млн. рублей, подтверждение заемщиком дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР, приобретение комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн. Рассматривались условия, действующие для клиентов с открытого рынка, льготные условия не учитывались. В оценке участвовали предложения банков, входящих в Топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на март 2025 года.

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