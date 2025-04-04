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Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uralsib-vozglavil-rejting-luchshih-ipotechnyh-programm-na-vtorichnom-rynke
Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке
Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовил финансовый маркетплейс Банки.ру. Первое место в рейтинге заняла программа Уралсиба «Готовое жилье».

Продукты в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали действующие условия (на 01.04.2025 г.) по рыночной ипотеке и отобрали наиболее выгодные с точки зрения итоговой переплаты предложения, доступные для оформления в базе финансового маркетплейса Банки.ру. В ходе исследования сравнивались условия по ипотечному кредиту со следующими параметрами: сумма кредитования – 4,3 млн. рублей, срок – 30 лет, первоначальный взнос – 1,2 млн. рублей, подтверждение заемщиком дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР, приобретение комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн. Рассматривались условия, действующие для клиентов с открытого рынка, льготные условия не учитывались. В оценке участвовали предложения банков, входящих в Топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на март 2025 года.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банка. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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