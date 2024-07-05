Управляющим головным отделением Сбербанка по ДНР назначен Евгений Серяпин

Евгений Серяпин назначен на эту должность 2 июля. Он будет координировать развитие Сбера в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

В команде Сбера Евгений Серяпин с 2006 года. Начал карьеру в развитии инвестиционного кредитования и проектного финансирования корпоративных клиентов. Более 10 лет занимал руководящие должности в бизнес-блоках Сбера в Челябинской области. С 2020 года работал заместителем управляющего — куратором блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» —челябинского отделения Уральского банка.

Евгений Серяпин получил два высших образования в юриспруденции и финансовом менеджменте. Женат, воспитывает двоих сыновей, увлекается сноубордом, баскетболом, го, любит активный отдых в горах.

Профессиональные заслуги Евгения Серяпина отмечены нагрудным знаком «Отличник Сбербанка», Свидетельством о признании президента Сбербанка, почетными грамотами руководства Уральского банка, функциональных блоков и дочерних компаний Сбера, а также благодарственным письмом губернатора Челябинской области и почетной грамотой министерства экономического развития Челябинской области.

«Многолетний кросс-функциональный опыт и управленческие компетенции Евгения Валерьевича помогут нашей большой команде Сбера в новых регионах России реализовать десятки социально важных и перспективных бизнес-проектов. Поздравляю с назначением», — сказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.