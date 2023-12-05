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Упавшего в колодец щенка достали спасатели в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/upavshego-v-kolodets-shhenka-dostali-spasateli-v-gulkevichskom-rajone
Упавшего в колодец щенка достали спасатели в Гулькевичском районе
Фото t.me/kubanspas

Вечером 4 декабря в аварийно-спасательный отряд Гулькевичского района поступило сообщение от сотрудников приюта для животных.

Звонившие рассказали, что в колодец глубиной 5 м упал щенок. Щенок скулил в колодце, это услышали прохожие и обратились за помощью в приют к волонтерам. Своими силами волонтеры не смогли достать щенка, колодец оказался очень глубоким.

На место приехали спасатели. Используя треногу и альпинистское снаряжение, спасатели подняли щенка на поверхность и передали волонтерам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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