Уникальный высокотехнологичный «Технопарк» Ушаковки открыли в Новороссийске

Министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и ректор вуза, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев 6 июля открыли суперсовременный, высокотехнологичный, уникальный «Технопарк» Ушаковки.

Совсем скоро здесь на тренажерах последнего поколения, будут осваивать морскую науку курсанты вуза.

Чуть больше года прошло с того момента, как предприятие «Ространсмодернизация» и компания «СПК «Мегапир» приступили к возведению объекта. И вот он готов. На общей площади в 4 тыс. 700 кв. м разместилось лабораторное, учебное, информационное и телекоммуникационное оборудование. В Технопарке открыты 12 новых лабораторий: альтернативных и возобновляемых источников энергии, гидропневмоавтоматики, мехатроники, электромонтажа и автоматизированных электроприводов, насосной и компрессорной техники, судовых рефрижераторных установок, систем обогрева, вентиляции и кондиционирования, Индустрии 4.0 и других.

Уже в конференц-зале университета, на встрече с молодыми учеными, министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул:

«Краснодарский край, как и система транспортного образования в целом, может гордиться, — сегодня у нас в морском образовании появилась точка роста, которой, как ра,з и является Технопарк. Здесь представлены новейшие образцы оборудования, технологии, которые уже используются не только на флоте, но и в других отраслях мировой экономики. Мы убедились в том, что лабораторная база Технопарка идёт на несколько шагов вперед, что позволяет нам смотреть в будущее и готовить специалистов, которым предстоит использовать свои знания и навыки для технологического развития отрасли».

Министр вручил аспирантам и курсантам Ушаковки медали победителей конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» и «Лучший студенческий реферат».

Ушаковцы в этом научном состязании побили рекорд среди морских вузов страны. В общей сложности, Эдем Куку, Дмитрий Зиферт, Владимир Заслонов, Татьяна Головань, Ксения Конфино, Мария Классовская, Анастасия Гурьева, Елена Подгорная, Алиса Ботнарюк и Анастасии Степанец завоевали для родного вуза 12 наград в самых различных номинациях и направлениях.

Уже в Мраморном зале университета Романа Старовойта ждали выпускники, для которых этот день останется в памяти на всю жизнь. И не только потому, что позади остались годы учебы, лекции, сессии, строгие командиры и построения. А скорее потому, что свои заветные красные дипломы и Знаки Министерства транспорта РФ «За отличие в учебе» семеро курсантов, Вильгельм Брусков, Дарья Глек, Юлия Епифанова, Алина Ищенко, Анастасия Матузенко, Ольга Панамарева и Мария Пяткова получали из рук министра транспорта Российской Федерации. Такой чести удостаиваются далеко не все.

Восемь курсантов Ушаковки стали обладателями благодарственных писем от руководства Росморречфлота. Это те, кто учился только на «отлично», публиковался в научных журналах, активно участвовал в общественной жизни университета, города и края.

Андрей Тарасенко, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта:

«Не зря по итогам 2023 года Ушаковка уже в 10 раз стала «Лидером отрасли» в номинации лучшее учебное заведение высшего образования. Гладя на новый корпус «Юг», на только что возведенный «Технопарк», понимаешь, вуз достоен этой награды. И мы можем быть уверенными, что в строю нынешних выпускников стоятбудущие руководители администраций морских и речных портов, портовых терминалов, главы администраций городов и районов, выдающиеся ученые и общественные деятели. Словом, те, кто внесет свою лепту в укрепление технологического и стратегического потенциала страны».

Впереди у тех, кто сегодня покидает родную Альма Матер большие надежды и перспективное трудоустройство. В Мраморном зале Ушаковки выстроились новоиспеченные юристы, экономисты, таможенники, управленцы, логисты, специалисты в области управления водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.

Обращаясь к выпускникам Роман Владимирович поздравил их не только с успешным завершением учебы, но и с профессиональным праздником — Днем работников морского и речного флота.

А преподаватели вуза, напутствуя новоиспеченных специалистов, посоветовали идти в науку, особенно, с учетом возможностей, которые отрывает новый Технопарк. Именно перспективные идеи и передовые разработки сейчас так нужны стране. Но как бы не применили свои знания и навыки те, кто сегодня получил дипломы Ушаковки, можно не сомневаться, что они только укрепят репутацию вуза, сложившуюся годами.