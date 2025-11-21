Уникального ската-мутанта выловили ученые в Черном море

Необычного обитателя моря заметили у берегов природного заповедника « Карадагский » в юго-восточной части Крыма.

Его выловили ученые. Выяснилось, что необычный морской обитатель — обыкновенный колючий скат, или, как его еще называют, морская лисица. Вместо привычной для скатов ромбовидной формы тела этот обитатель моря получил похожие на крылья «плавники».

Причина необычной формы тела в генетическом сбое. Из-за мутации у ската не срослись зубные плавники, и вместо ромба получилось некое «рваное полотнище». Несмотря на это, колючий скат ничем не уступает по физическим характеристикам другим представителям вида. Общая длина тела ската — почти 80 см, вес — 3,1 кг.

«Появление в Черном море такого ската – это первый уникальный случай», — сообщил заведующий лабораторией биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского Юрий Силкин.

Краснокнижного представителя с редкой мутацией на биостанции оберегают. Ската назвали Нептуном и поселили в отдельный бассейн, сообщает «КП»-Крым».

