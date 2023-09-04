Умер исполнитель саундтрека из «Шрека» Стивен Харвелл

Американский певец, бывший лидер группы Smash Mouth и исполнитель хитов из мультфильма «Шрек» Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет.

По данным менеджера певца, Харвелл умер в своем доме в городе Бойсе штат Айдахо. Музыкант проходил долгий курс лечения от острой печеночной недостаточности, однако ему не удалось побороть болезнь, которая достигла последней стадии.

При жизни Стивен Харвелл страдал также кардиомиопатией. Из-за болезни у музыканта развилась сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая повлияла на его речь. Также певец страдал от алкогольной зависимости.

Группа Smash Mouth стала известна в 2001 году, когда записала для саундтрека к мультфильму «Шрек» две песни — All Star и I’m a Believer, сообщает ТАСС.

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