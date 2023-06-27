Умер актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер

Американский актер британского происхождения Николас Костер скончался 26 июня в возрасте 89 лет.

По данным издания The Hollywood Reporter, актер умер в больнице во Флориде.

Николас Костер играл Лайонеля Локриджа в сериале «Санта-Барбара», выходившев в течение 9 лет с 1984 по 1993 годы.

Кроме «Санта-Барбары», актер снялся в сериалах «Молодой папа», «Американская история преступлений» и «Удивительный Человек-паук», сообщает ТАСС.

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