Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Умер актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-akter-seriala-santa-barbara-nikolas-koster
Умер актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер
Умер актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер

Американский актер британского происхождения Николас Костер скончался 26 июня в возрасте 89 лет.

По данным издания The Hollywood Reporter, актер умер в больнице во Флориде.

Николас Костер играл Лайонеля Локриджа в сериале «Санта-Барбара», выходившев в течение 9 лет с 1984 по 1993 годы.

Кроме «Санта-Барбары», актер снялся в сериалах «Молодой папа», «Американская история преступлений» и «Удивительный Человек-паук», сообщает ТАСС.

Читайте также: умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

Статьи
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Чем полезны семечки подсолнечника и кому их нельзя
Три рецепта домашнего освежающего кваса
Три рецепта домашнего освежающего кваса
Спелый и сладкий: как правильно выбрать арбуз
Спелый и сладкий: как правильно выбрать арбуз
10 самых странных косметических процедур
10 самых странных косметических процедур
Драконий фрукт: полезные свойства и противопоказания
Драконий фрукт: полезные свойства и противопоказания
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях