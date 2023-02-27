Уменьшилось количество официально зарегистрированных в Краснодарском крае машин

Парк легковых автомобилей на Кубани в 2022 году сократился впервые за много лет — на 7,3 тыс. машин. В среднем по стране прирост снизился в 3-4 раза по сравнению с данными до 2019 года.

По итогам года в ГИБДД зарегистрировали 60,45 млн автомобилей. Это на 312 тыс. — 0,5 % больше, чем в 2021 году. При этом в 2019–2021 годах рост был на уровне 1,4–1,9% ежегодно.

Всего за 2022 год в России зарегистрировали 50,6 млн легковых автомобилей, 6,67 млн грузовиков, 833,6 тыс. автобусов, а также 2,3 млн мотоциклов, мопедов и квадроциклов.

Больше всего в использовании машин старше 15 лет — их более 19 млн. На 9% увеличилось пользование «годовалых» машин — более 9 млн. Парк электромобилей увеличился на 61% — 23,7 тыс. штук, гибридов — на 51% — 138,5 тыс. штук.

Эксперты считают, что машин меньше в регионах не становится — владельцы пытаются сэкономить на штрафах, страховке и транспортном налоге, поэтому просто снимают автомобили с учета и продолжают на них ездить. Также, по мнению экспертов, многие автовладельцы сняли свои машины с учета перед тем, как уехать на них за границу, сообщает «Коммерсантъ».

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