Улицы Апшеронска подтопило после сильного дождя

Последние сутки в Апшеронском районе шли сильные дожди. В результате выпадения осадков резко поднялся уровень воды в горных реках.

Местные жители сообщили в соцсетях о локальных подтоплениях в разных районах Апшеронска. По их словам, вода вышла на дорогу в районе реки Тухи и на улице Пушкина. Из-за этого осложнен подход к школе № 18 и детскому саду.

Кроме того, подтопило улицы Норильскую, Грибоедова и Заозерную. По затопленной дороге можно передвигаться только на автомобиле.

В Краснодарском крае до 13 апреля действует штормовое предупреждение по непогоде. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и град. Скорость ветра усилится до 20 м/с. В Мостовском, Усть-Лабинском, Лабинском, Отрадненском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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