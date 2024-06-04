Улица Красная в Краснодаре заняла 2 место среди самых дорогих торговых улиц РФ

Специалисты консалтинговой компании составили рейтинг самых дорогих для аренды торговых улиц России в первой половине 2024 года (без учета Москвы и Санкт-Петербурга).

В рейтинг вошли 56 городов с крупными рынками стрит-ритейла, среди которых — 14 мегаполисов (с населением более 1 млн человек).

Так, самой дорогой улицей страны стал проспект Ямашева в Казани с арендной ставкой до 40 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

На втором месте оказалась улица Красная в Краснодаре. Здесь арендная плата в мае составила 30,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год. При этом цена выросла на 12% по сравнению с ноябрем прошлого года.

На третьем месте расположилась площадь Свободы в Нижнем Новгороде, где арендная ставка достигает 30 тыс. рублей (подорожание на 19%).

Четвертое место занял проспект Красный в Новосибирске с арендной ставкой в 29 тыс. рублей (+16%). Пятое место отдали улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону, где аренда может достигать 27,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год (+11%).

По словам экспертов, на рынке аренды высоколиквидных помещений наблюдается увеличение ставок на 10-20% по сравнению с ноябрем прошлого года, в то время как в городах с низкой деловой активностью цены уменьшаются, сообщает РБК Краснодар.