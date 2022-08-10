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Улица Красная в Краснодаре попала в топ самых дорогих торговых улиц России

Экономика
10.08.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulitsa-krasnaya-v-krasnodare-popala-v-top-samyh-dorogih-torgovyh-ulits-rossii
Улица Красная в Краснодаре попала в топ самых дорогих торговых улиц России

Рейтинг самых дорогих торговых улиц в регионах РФ по итогам первых 6 месяцев 2022 года составили эксперты одной из консалтинговых групп по размеру арендой платы за 1 кв. м в год.

В рейтинг попали 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также 42 города с населением до 1 млн жителей и развитым стрит-ретейлом.

По данным исследования, самыми дорогими торговыми улицами в российской провинции признали: Урицкого в Иркутске — 32 тыс. рублей за 1 кв. м, проспект Ямашева в Казани — 31 тыс. рублей, а также Советский проспект в Кемерово и проспект Революции в Воронеже — 25 тыс. рублей.

Улица Красная в Краснодаре попала на 8 место рейтинга, разделив его с Ростовом-на-Дону, Уфой, Тюменью, Владивостоком и Новосибирском. Максимальная стоимость арендной платы на Красной — 20 тыс. рублей за 1 кв. м в год, сообщает РБК Краснодар.

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