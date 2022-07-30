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Укусы насекомых: аллерголог рассказала, что надо делать после таких случаев

Общество
30.07.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukusy-nasekomyh-allergolog-rasskazala-chto-nado-delat-posle-takih-sluchaev
Укусы насекомых: аллерголог рассказала, что надо делать после таких случаев
Фото WikiImages, pixabay.com

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей рассказал о последствиях укусов насекомых.

Он отметил, что укусы бывают жалящие и колющие, и реакции на них могут быть связаны с аллергией или в виде инфекций. Нужно учитывать эти факторы и применять средства, которые не только убирают аллергическую реакцию, но и дезинфицируют место укуса.

Особенно осторожными стоит быть с жалящими насекомыми, например, с осами, пчелами или шершнями. После их укусов может возникнуть сильная аллергическая реакция, представляющая угрозу для жизни, вплоть до анафилактического шока. При этом комары или мошки, которые «колют», также могут местно вызывать сильные реакции.

Аллерголог рекомендовал сразу после укуса продезинфицировать место антисептиком. Затем на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства.

«Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать», — цитирует Поповича RT.

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