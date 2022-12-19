Украл, выпил, уснул: домушника-рецидивиста задержали на месте преступления в Сочи

В полицию Хостинского района Сочи обратилась 62-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что приехав на дачу, обнаружила там спящего незнакомого мужчину.

Подойти к незнакомцу она побоялась и дожидалась полицейских на улице. Прибыв на место, правоохранители задержали незваного гостя. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель.

Выяснилось, что несколько дней назад он вынес из этого же дома компьютерный монитор и утюг. Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей. Потратив вырученные за технику деньги, злоумышленник вернулся за телевизором. Но сначала он проверил шкафы на кухне. Там обнаружил алкоголь и соленья. Съев и выпив найденное, мужчина уснул.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый причастен к краже из соседнего дома. Оттуда он похитил кухонную утварь и бытовую технику. Общая стоимость превысила 50 тыс. рублей. Украденное злоумышленник продал, а деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: серийный вор посуточно снимал квартиры в Краснодаре и выносил технику.