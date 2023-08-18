Украина снова попыталась атаковать корабли ВМФ России в Черном море безэкипажным катером

Попытка атаки произошла 18 августа в 22:55 в юго-западной части Черного моря, в 237 км от Севастополя.

Вооруженные силы Украины направили безэкипажный катер в сторону кораблей Черноморского флота, контролирующих судоходство в этой части моря. Российские военные вовремя заметили его и уничтожили огнем из сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Атака на корабли ВМФ России оказалась безуспешной.

Суда Черноморского флота продолжают выполнять задачи в юго-западной части Черного моря.

Кроме того, 18 августа около 4:00 украинские военные попытались атаковать объекты, находящиеся в Москве с помощью беспилотника.

После воздействия российских сил ПВО беспилотник противника изменил траекторию и упал на нежилое здание около Краснопресненской набережной в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Министерство обороны РФ.

«Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

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