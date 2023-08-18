Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Украина снова попыталась атаковать корабли ВМФ России в Черном море безэкипажным катером

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-snova-popytalas-atakovat-korabli-vmf-rossii-v-chernom-more-bezekipazhnym-katerom
Украина снова попыталась атаковать корабли ВМФ России в Черном море безэкипажным катером
Фото пресс-службы Черноморского флота

Попытка атаки произошла 18 августа в 22:55 в юго-западной части Черного моря, в 237 км от Севастополя.

Вооруженные силы Украины направили безэкипажный катер в сторону кораблей Черноморского флота, контролирующих судоходство в этой части моря. Российские военные вовремя заметили его и уничтожили огнем из сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Атака на корабли ВМФ России оказалась безуспешной.

Суда Черноморского флота продолжают выполнять задачи в юго-западной части Черного моря.

Кроме того, 18 августа около 4:00 украинские военные попытались атаковать объекты, находящиеся в Москве с помощью беспилотника.

После воздействия российских сил ПВО беспилотник противника изменил траекторию и упал на нежилое здание около Краснопресненской набережной в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Министерство обороны РФ.

«Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также: российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Катера обнаружили и уничтожили вражескую технику огнем из штатного оружия рано утром 4 августа.

Статьи
Что такое джекфрут: чем полезен и кому нельзя
Что такое джекфрут: чем полезен и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 августа
Кукуруза: в чем польза и кому нельзя
Кукуруза: в чем польза и кому нельзя
Топ-5 мест в Тамани, которые обязательно посетить на отдыхе
Топ-5 мест в Тамани, которые обязательно посетить на отдыхе
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях