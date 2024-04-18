Укомплектовать бригады скорой системами видеофиксации предложили в Госдуме

Такая мера обусловлена случаями нападения граждан на врачей.

С предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такое решение даст дополнительную юридическую защиту врачам, рискующим своей жизнью. Милонов также подчеркнул, что доктор должен иметь право отказаться от использования подобной системы в случае ее введения, сообщает RT.

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