Укладка надолго: пять секретов идеальных локонов

Собиралась на свидание, два часа провела с плойкой в руках, а локоны распались уже при выходе из такси? Стоит пересмотреть подход к укладке и разобраться, что не так.

Конечно, бывают разные типы волос, и некоторые из них настолько прямые, что не хотят крутиться ни при каких условиях, но даже с такими можно совладать, главное — подобрать правильные технику и средства.

Подготовка волос

Одно из главных правил — укладку нужно делать на чистые волосы, поэтому перед созданием идеальных локон нужно помыть голову (по всем правилам — дважды: чтобы удалить остатки кожного жира, пыли и других загрязнений).

После мытья не забудьте про кондиционер — он сделает пряди мягкими, гладкими и послушными, облегчит процесс расчесывания и защитит волосы от повреждений во время последующей термообработки. Но не передерживайте средство, иначе волосы могут стать более тяжелыми, от чего локоны быстро распрямятся.

Один из важных этапов, особенно при сушке волос феном и укладке на утюжок или плойку, — термозащита. Такое средство должно стать лучшим другом при работе с горячими инструментами — оно создает невидимый барьер, который защищает структуру волоса от перегрева и предотвращает ломкость. Наносите термозащиту равномерно по всей длине волос, отступая немного от корней, чтобы избежать излишней жирности.

Выбор инструмента

Для начала стоит определиться с желаниями — если хотите крупные волны, лучше выбирать плойку с большим диаметром — от 25 мм, для мелких и четких завитков подойдет инструмент с диаметром до 19 мм. Для более легких волн можно выбрать утюжок, особенно если вы знаете, как с ним совладать.

Учитывайте состояние волос при выборе рабочей температуры, чтобы минимизировать риск повреждений — тонким и поврежденным волосам подойдут низкие температуры, около 150 °С, а густые здоровые волосы способны выдержать и более высокие значения — до 200 °C.

Фиксация

В зависимости от типа волос могут понадобиться разные средства для укладки — кому-то будет достаточно лака в конце, а некоторым стоит подготовить волосы заранее.

Бывают легкие стайлинги, сильные пенки и гели — в зависимости от того, насколько сложно закручиваются ваши волосы, выбирайте подходящее средство и начинайте укладку. Главное, чтобы волосы не были слишком мокрыми, иначе при соприкосновении с горячей плойкой они начнут быстро ломаться, а все нагревание уйдет на высушивание волос, а не укладку.

Даже если на ваших волосах уже есть стайлинг, лучше добавить лака, чтобы закрепить успех — распыляйте его в 20-30 см от головы. Если волосы получились склеенными, можно немного разбить пряди — добавить на руки каплю масла и аккуратно провести по слишком «залипшим» локонам.

Техника

Положение плойки влияет на конечную форму локона — если держать ее вертикально, волны получатся более естественными и мягкими, горизонтально — локоны будут более упругими и четко очерченными.

Лучше не начинать накручивать волосы с кончиков, чтобы сильно не жечь их — сначала на плойку накручивается прядь ближе к корню, постепенно оттягивается к середине, нагревается и перемещается на кончики.

При укладке утюжком ситуация аналогичная — волосы нужно накручивать плавным движением от корней, выворачивая запястье от лица, постепенно переходя к кончикам.

Чтобы локоны были симметричными, лучше начинать накручивать с одной стороны и двигаться к противоположной — так укладка будет более равномерной. Удерживать каждую прядь на плойке нужно около 10 секунд (увеличивать или уменьшать время можно в зависимости от типа волос). Лучше не перегревать волосы — пряди могут стать сухими и ломкими.

Продлить действие средств

Считается, что вода активирует фиксационные свойства средств и делает локоны более устойчивыми, поэтому после укладки можно распылить немного воды. Но не перестарайтесь, иначе укладка развалится от влажности.

Чтобы локоны продержались дольше, можно перед укладкой нанести на корни сухой шампунь — кожный жир будет выделяться меньше и не испортит кудри.

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