Учёный Садовский рассказал об опасности сильной вспышки на Солнце 23 февраля

По словам заместителя заведующего кафедрой ИКИ РАН, ученого, изучающего солнечный ветер Андрея Садовского, это крупнейшая за последние семь лет вспышка на поверхности ближайшей к Земле звезды.

Ранее стало известно, что масштабный выброс электромагнитных частиц зарегистрирован на Солнце в ночь на пятницу, 23 февраля, между полуночью и 02:00.

«Нам это грозит пока неизвестно чем, потому что вопрос: дойдёт всё это до Земли, попадёт ли в нашу планету? Если произойдет корональный выброс массы, то есть выброс вещества солнечной массы, от Солнца и долетит, соответственно, до Земли, то возможна магнитная буря какая-то классная», — цитирует Андрея Садовского RT.

При этом ученый убежден, что «супермагнитной бури ждать не стоит» и большинство метеозависимых людей от произошедшей вспышки не пострадают.

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