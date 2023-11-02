Учредить День участника СВО предложили в Госдуме РФ

Новый праздник должен будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и отдаст дань памяти тем, кто, не жалея здоровья и собственной жизни, отстаивает интересы России в зоне спецоперации.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился с соответствующим обращением к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Милонов отметил, что в настоящее время совершаются значительные усилия и проводится обширная работа по защите прав участников специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что участники СВО и их семьи ощущают поддержку со стороны государства, которое готово откликаться на любые вызовы и преодолевать возникающие трудности.

Также в своем обращении депутат напомнил о Дне воина-интернационалиста и других профессиональных праздниках воинских отрядов, которые отмечаются ежегодно в России. Он попросил рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника Дня участника специальной военной операции на Украине, сообщает RT.

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