Учитель из Краснодарского края вошла в шорт-лист конкурса «Знание.Премия — 2023»

«Знание.Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения.

Номинантов шорт-листа отобрал экспертный совет, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов и дипломаты.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе и учитель начальных классов школы № 18 Сочи Ирина Амосова вошла в шорт-лист номинации «За просветительскую деятельность в школе».

Педагог ведет образовательный блог, публикации в котором за прошлый год набрали более 12 млн просмотров. Она выпустила более 100 пособий для учащихся начальной школы, которыми пользуются десятки тысяч детей по всей стране и за ее пределами.

Кроме того, Ирина Амосова оказывает методическую помощь молодым педагогам и родителям школьников, выступает перед студентами и школьниками, популяризируя профессию учителя, а также является лектором Российского общества «Знание» и наставником Всероссийского сообщества наставников-просветителей РФ.

Всего в этом году на звание лучших в 17 номинациях претендовали более 13 тыс. соискателей из всех регионов России. Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству присланных заявок. Лишь 89 номинантов преодолели многоступенчатый отбор — 82 просветителя и проекта из 25 регионов страны, а также 7 компаний.

Сейчас финалистов ожидает дистанционная просветительская программа, которая поможет подготовиться к очной защите достижений перед экспертным жюри — ее проведут в Москве 23 ноября. Жители Краснодарского края также смогут сделать свой выбор в рамках народного онлайн-голосования.

Имена лауреатов «Знание.Премия» объявят на торжественной церемонии награждения в начале февраля 2024 года.

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