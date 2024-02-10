Ученый Куликов рассказал, что нужно есть во время интенсивной работы

Многие считают, что во время интенсивной работы для бодрости, усиления мозговой деятельности и сосредоточенности нужно выпить энергетик, чай или кофе, однако кофеин имеет много побочных эффектов.

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, как правильно питаться во время интенсивной работы.

«Продукты питания, которые помогают повысить внимание и заставляют мозг лучше работать, должны содержать глюкозу, жирные кислоты, аминокислоты и антиоксиданты. Они активизируют химические вещества в мозге, повышающие его энергию», — объяснил специалист.

Он пояснил, что сахар — это основное «топливо» мозга, без которого он не может выполнять свои основные функции — мышление, память, обучение и обработка нейронов, омега-3 жирные кислоты нужны для нормальной работы мозга и развития памяти. Антиоксиданты необходимы мозгу для уничтожения свободных радикалов, которые повреждают нервные клетки.

«Антиоксиданты в большом количестве содержат некоторые овощи, ягоды и фрукты — клюква, черноплодная рябина, капуста, шпинат, черника, темная слива, виноград. Если необходимо максимально сосредоточиться и усилить внимание, к примеру, во время подготовки к отчету или презентации, то в меню полезно включить продукты питания со сбалансированным составом для силы и энергии мозга», — пояснил эксперт.

В рацион необходимо добавлять морскую рыбу и стручковую фасоль — цинк в их составе способствует улучшению памяти, продолжил Куликов.

«Богатые железом сухофрукты, зеленые овощи и обезжиренное мясо повысят концентрацию внимания. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах, поможет побороть стресс. Кальций, которым богаты молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы. Но мы должны помнить, чем меньше продукт подвергается тепловой обработке, тем больше в нем витаминов и полезных нутриентов», — рассказал эксперт.

Как полезные перекусы помогут фруктовые батончики без зерен и воздушного риса, сухофрукты и орехи, объяснил специалист.

«Есть лучше преимущественно натуральные сладости — сухофрукты, мармелад, пастилу, чурчхелу, мед и продукты на его основе», — цитирует Дмитрия Куликова RT.