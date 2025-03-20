Ученые зафиксировали повышение солености Азовского моря

Специалисты Южного научного центра Российской академии наук имеют уже достаточно достоверный банк наблюдений за Азовским морем, но одних измерений недостаточно для точных прогнозов.

Систематически наблюдать за Азовским морем начали всего 100 лет назад. Срок небольшой, учитывая, что морю около 7 тыс. лет. Повышаться соленость в нем начала в 2007 году, еще через семь лет она достигла условно критического показателя ― около 12 промилле. Процесс продолжается, сейчас уже свыше 15 промилле, но пока этот показатель стабилен ― дальше роста нет.

«Последние годы следствие потепление в регионе и уменьшении содержание влаги в атмосфере, испарение также стало расти, что также увеличивает соленость Азовского моря», ― объяснил океанолог ЮНЦ РАН Клим Григоренко.

Соленость напрямую влияет на состояние всего живого под водой.

«Этой зимой рыбоводов поставило в тупик поведение молоди тарани, которая вдруг подошла к устью Еи, словно на нерест. Но она неполовозрелая, для инстинкта размножения по идее рано. По всей видимости, рыба искала более опресненные участки. За всю историю наблюдений такого не было», ― сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Сейчас мальки вместе со взрослыми особями вновь устремились на нерестилища, но воды в водоемах набралось немного. Однако в официальном отчете Росрыболовства говорится о привесе уловов в Азовском море в 2024 году, основа вылова: тюлька, хамса, бычки, пиленгас, камбала-калкан. Этот год тоже начался с рекордной прибавки в Азово-Черноморском бассейне.

«В условиях осолонения Азовского моря в него стало заходить больше черноморских мигрантов таких как ― черноморский кефаль, барабулька, ставрида, сарган», ― рассказала заведующая лабораторией рыб Азовского моря Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Ульяна Александрова.

Биомасса этих рыб не может компенсировать те уловы судака и тарани, которые были раньше. Статистика растет за счет присоединенных территорий. Ученые считают проблему Азовского моря еще более острой, чем когда-то Аральского.

«Вряд ли мы сможем отказаться от рисовых чеков, которые заполняются водой Кубани. Вряд ли мы сможем отказаться от донского каскада гидроэлектростанций», ― рассказал член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Реки Дон и Кубань пополняют море и снижают концентрацию соли в нем. Сейчас обсуждается программа реабилитации Азовского моря, в которую входит и расчистка малых рек.

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