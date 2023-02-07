Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит

Об остановке ядра Земли заявили исследователи из Пекинского университета Сяодун Сун и И Ян. При этом они поспешили заверить, что речь идет не о полной остановке земного ядра, а о прекращении его движения относительно остальных частей планеты.

По их расчетам вращение гигантского металлического шара, находящегося внутри планеты, синхронизировалось относительно вращения других оболочек Земли. Более того, ученые считают, что ядро может начать вращение в обратную сторону.

Опубликованные в научном журнале Nature Geoscience выводы китайских исследователей основаны на анализе сейсмических волн, которые распространялись в земной коре последние 60 лет. Кроме того, результаты наблюдений подтверждают зафиксированные аномалии магнитного поля и изменение продолжительности дня на доли миллисекунды.

При этом, если бы заявление китайских ученных не совпало с чередой катаклизмов, происходящих в эти дни, на него, кроме специалистов, вряд ли бы кто обратил внимание, так как теория, полагающая, что твердое ядро Земли останавливается и меняет направление вращения каждые 35 лет, а весь цикл составляет около 70 лет, существует давно. Она идеально объясняет наблюдаемые сдвиги геомагнитного поля и изменение продолжительности земных суток. Согласно этой же теории остановка и последующее изменение направления движения ядра Земли — норма, которая не сулит планете никаких катастроф.

Внутреннее ядро Земли — самая глубокая оболочка планеты, радиусом 1 тыс. 220 км, которая состоит в основном из железа и никеля. Его можно сравнить с частью гигантской динамо-машины, создающей своим вращением магнитное поле планеты. Магнитное поле защищает все живое на Земле от потоков ионизированных частиц солнечной короны. Без магнитосферы Земля была бы безжизненной.