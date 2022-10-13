Ученые: в генах русских из Краснодарского края мутаций неандертальцев меньше, чем у северян

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Об этом сообщили специалисты медико-генетического центра Genotek по итогам масштабного исследования. Ученые проанализировали гены 548 народов и популяций РФ.

Больше всего мутаций неандертальцев выявили у народов Крайнего Севера и Сибири: бурятов, эскимосов, долганов, якутов и тувинцев. Далее идут башкиры, удмурты, татары и чуваши. Меньше всего мутаций неандертальцев нашли у чеченцев, дагестанцев и горских евреев.

При этом, согласно исследованию, у южных популяций русских (в Краснодарском крае, Курской и Орловской областях) меньше мутаций неандертальцев, чем у представителей русского народа, живущих на Севере (Мурманская и Архангельская области).

По словам ученых, наличие таких мутаций в генах повышает риск развития депрессии, сахарного диабета, а также влияет на свертываемость крови в организме, пишут «Известия».

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