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Ученые: в генах русских из Краснодарского края мутаций неандертальцев меньше, чем у северян

Общество
13.10.2022 18:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchenye-v-genah-russkih-iz-krasnodarskogo-kraya-mutatsij-neandertaltsev-menshe-chem-u-severyan
Ученые: в генах русских из Краснодарского края мутаций неандертальцев меньше, чем у северян
Фото nhm.ac.uk

Об этом сообщили специалисты медико-генетического центра Genotek по итогам масштабного исследования. Ученые проанализировали гены 548 народов и популяций РФ.

Больше всего мутаций неандертальцев выявили у народов Крайнего Севера и Сибири: бурятов, эскимосов, долганов, якутов и тувинцев. Далее идут башкиры, удмурты, татары и чуваши. Меньше всего мутаций неандертальцев нашли у чеченцев, дагестанцев и горских евреев.

При этом, согласно исследованию, у южных популяций русских (в Краснодарском крае, Курской и Орловской областях) меньше мутаций неандертальцев, чем у представителей русского народа, живущих на Севере (Мурманская и Архангельская области).

По словам ученых, наличие таких мутаций в генах повышает риск развития депрессии, сахарного диабета, а также влияет на свертываемость крови в организме, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодарском крае ученые нашли подтверждение социальности неандертальцев.

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