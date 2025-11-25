Ученые Ушаковки победили в конкурсе молодых специалистов транспортной отрасли

Большая победа ушаковцев: ученые вуза Виктор Филатов и Никита Ермаков заняли первое и второе места на научно-практическом конкурсе для молодых специалистов транспортной отрасли. Защита проходила в рамках «Транспортной недели» в Москве.

Виктор Филатов представил свои разработки в направлении «Цифровые системы в транспорте» непосредственно в столице, на форуме «Транспорт России 2025».

Система, над которой работал доцент кафедры «Судовождение», позволяет более точно прогнозировать данные эксплуатационных характеристик судна и интегрировать эти данные в систему планирования оптимального пути судна. На сегодняшний момент договор на перевозку груза всегда предусматривает, какую рейсовую скорость должно держать судно и соответственно, сколько топлива должно потратить. А вот рассчитываются эти величины современными компаниями некорректно, на основании заниженных данных, представленных заводом изготовителем и судовладельцем. Разработки Виктора Филатова делают эти прогнозы более точными.

Аспирант той же кафедры «Судовождение» Никита Ермаков «защищался» в режиме видеоконференции. В своей работе он создал нейросетевую модель адаптивного слияния многомодальных навигационных данных, которая объединяет информацию от различных сенсоров в единую, точную и устойчивую картину.

Дело в том, что современные навигационные приборы работают в условиях высокой неопределенности: туман, осадки, волнение и радиоэлектронные помехи. Это приводит к снижению достоверности данных, а значит возрастает риск ошибок в оценке морской обстановки.

Разработка Никиты позволяет избегать этих рисков, она может быть использована в традиционных судовых комплектах навигации, а также в перспективных системах автономных надводных судов, где требуется надежная и адаптивная оценка окружающей обстановки.

Работы ученых Ушаковки высоко оценило жюри, присудив Виктору Филатову первое место, а Никите Ермакову – второе.

В составе экспертной комиссии директор Научного центра Минтранса России Артур Романенко, доктор технических наук, научный руководитель центра Олег Евсеев, заместитель директора дивизиона интеллектуальных транспортных систем ООО «СофтТелематика» Антон Ваганов, ректор РУТ(МИИТ) Александр Климов и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Всего на конкурс было подано 157 работ, по итогам экспертной оценки 5 из них участники представили в финале.

С большой победой хотелось бы поздравить не только молодых ученых вуза, но и их научного руководителя, доктора технических наук, профессора кафедры «Судовождение» Вадима Астреина.

