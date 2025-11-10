Ученые рассказали, как получить зеленую энергию из течений Азовского моря

Специалисты Южного научного центра РАН исследовали Таганрогский залив и увидели большой потенциал.

Кандидат географических наук Южного научного центра РАН Клим Григоренко, исследуя течения и волны Азовского моря с помощью точных океанических приборов, пришел к выводу, что у моря серьезный потенциал для альтернативной добычи энергии.

«Наше судно и наши приборы обнаружили, что течения достигают скорости до более чем 0,5 м/c ежедневно, причем это возникает даже в условиях, когда ветра нет», — говорит заведующий лабораторией ЮНЦ РАН Клим Григоренко.

На карте Азовского моря указан участок, где приборы фиксировали неутихающие течения. Это между косой Долгой, где расположена станица Должанская, и косой Белосарайской — рядом с Мариуполем. Именно эту энергию и можно превратить в электричество.

Такой опыт в мировой и российской практике есть. Например, турбина, которая вращается за счет силы волн. Аппарат работает от приливов и отливов. Чтобы определить стоимость энергии, специалисту нужны расчеты.

«Это 0,5 м/c — как равнинная река, то есть это очень небольшая скорость. В рамках экспериментальной установки это всегда дорого. Если это масштабировать на технологию массового производства, стоимость удешевляется», — отмечает доцент кафедры электротехники и электрических машин КубГТУ Александр Самородов.

Активно используют альтернативную энергию уже и в частных жилых домах. В России закон о микрогенерации дает право излишки электроэнергии продавать ресурсоснабжающей организации. Предприниматель Дмитрий Назаров из Краснодара свое производство перевел на солнечные панели. Получение зеленой энергии из других источников сопряжено с большой волокитой и серьезными тратами.

«Коммерческая мощность, которая будет получаться на выходе, никаким образом не окупит затрат на создание той инфраструктуры, которая будет извлекать энергию из этих течений», — делится Назаров.

Для государственного или частного интереса ученые могут сделать подсказку, где нужно ловить самые мощные течения. Но для научного мира только понимание того, что изменение уровня воды в Азовском море происходит не только за счет ветра, — уже настоящее географическое открытие.

