Ученые показали, как выглядели древние жители Кубани

Реконструкцию лиц древних людей из разных точек Земли представили волонтеры проекта «Шепот предков».

Ученые показали, как выглядел один из древних жителей современного Краснодарского края. Они воссоздали его лицо на основе данных, полученных из раскопанной могилы меота в районе станицы Старокорсунской около реки Кубань.

По их данным, найденный в могиле мужчина жил в Железном веке — около 2,5 тыс. лет назад. В этот период территорию Кубани населяли меоты. Они демонстрировали культурное родство с кавказскими народами, а также с савроматами и киммерийцами.

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