Ученые обнаружили барельефы на фасаде дольмена в Большом Сочи

Художественную барельефную композицию, уникальную для Западного Кавказа, обнаружили на дольмене хребта Мизегух в бассейне реки Аше в Большом Сочи.

Сюжет композиции представляет сцену космической охоты на копытных. Он выполнен в технике барельефа — на дольменах Кавказа это встречается впервые, рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов.

«Мы обнаружили и исследовали уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф, изображенный на фасаде дольмена. На нем изображена сцена загонной охоты на оленей. Этот сюжет был широко распространен с глубокой древности на всей территории Евразии, но в барельефной технике на мегалитах Кавказа встречается впервые», — сказал ученый.

На композиции изображены олениха с детенышем, преследуемые собакой, два охотника, три пары человекоподобных фигур, которые танцуют, и пять сидящих в ряд друг за другом птиц. На фигурах всех людей изображены утолщения на бедрах с выступом — узлом набедренной повязки.

В отличие от охотников, оленей и танцоров, которые на дольменах встречаются крайне редко, изображения птиц ученым пока не известны. Петроглифы практически неразличимы из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности. Они проявились только при освещении рельефной поверхности дольмена лучами мощного фонаря.

«Результаты исследования петроглифов на дольмене хребта Мизегух, завершившиеся в этом году, продемонстрировали перспективность применения использованной нами методики фотограмметрии с последующей 3D-обработкой. Это позволит выявлять плохо сохранившиеся изображения, в том числе, на уже известных мегалитических памятниках Западного Кавказа», — цитирует Андрея Кизилова ТАСС.

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