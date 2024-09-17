Учения со стрельбами пройдут в акватории порта Туапсе 17 сентября

Силы Новороссийской военно-морской базы 17 сентября с 11:00 до 15:00 проведут учения.

Из-за стрельб в акватории порта закроют движение судов и маломерных плавательных средств, а также на подходах к нему.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Телефоны оперативного дежурного НВМБ: 8(8617)26-27-28, 8(8617)26-35-39, телефон дежурного ИГПК АМП Туапсе: 8(86167)7-64-46, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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