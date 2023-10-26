Учения по гражданской обороне пройдут в Сочи утром 26 октября

Проводить учения 26 октября с 8:00 до 13:00 будут на территории Сочи «Водоканал» в Центральном районе.

Во время учений по гражданской обороне по дорогам города-курорта будет ездить транспортная техника оперативных служб со включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: масштабные учения в преддверии Дня гражданской обороны прошли в Краснодаре.